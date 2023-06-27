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06:00, 27 июня 2023Спорт

Месси рассказал о чувствах перед дебютом за «Интер Майами»

Лионель Месси рассказал, что взволнован перед дебютом за «Интер Майами»

Фото: Wang Lili / Globallookpress.com

Аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал о чувствах перед дебютом за «Интер Майами». Его слова приводит Goal со ссылкой на Argentinian Public Television.

«Сейчас у меня будет несколько дней отпуска, а затем я приеду в новый город, в свой новый клуб, я очень взволнован», — заявил футболист.

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25 июня издание Mundo Deportivo сообщило, что «Интер Майами» планирует провести презентацию Месси, а также испанского полузащитника Серхио Бускетса 16 июля. Отмечается, что команда намерена извлечь максимальную прибыль из представления игроков, поэтому занимается увеличением вместимости стадиона.

О переходе в американскую команду форвард объявил 7 июня. Ожидается, что соглашение сроком на три года будет официально подписано 1 июля.

С 2021 года Месси играл за ПСЖ. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Ксения Курашкина
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