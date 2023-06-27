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02:13, 27 июня 2023Из жизни

Организаторы секс-чемпионата запретили участникам дышать свежим воздухом

Участники секс-чемпионата рассказали, что организаторы запретили им выходить на улицу

Фото: Unsplash

Конкурсанты секс-чемпионата в Швеции рассказали, что организаторы соревнований якобы не позволяли им дышать свежим воздухом. Об этом сообщает Daily Star.

По словам двух участниц, сначала конкурсантам запретили выходить на улицу, а затем разрешили проводить на свежем воздухе не более часа в сутки. «Мы ожидали, что у нас будет какой-то балкон для времяпрепровождения на свежем воздухе, а не замкнутое пространство. Нам нужен свежий воздух, иначе это напоминает пытку», — подтверждает слова участниц порнозвезда Мистер Риддл, представлявший Словению.

Помимо этого, как утверждают участники, они должны были спать в тех же кроватях, в которых занимались сексом в рамках соревнования. Конкурсанты считали, что это негигиенично.

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Чемпионат Европы по сексу должен был начаться в Гетеборге 8 июня. Утверждалось, что мероприятие продлится несколько недель, при этом соревнования пройдут в 16 категориях. Оценивать выступления должно было жюри, состоящее из пяти судей, а для выбора победителей предполагалось использовать онлайн-голосование.

Вскоре участники заявили, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда представительница Украины попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее напал устроитель чемпионата, владелец шведской сети стриптиз-клубов Драган Братич. Потасовка попала на видео.

Ранее порномодель Энн Джой из Финляндии, которая вместе с большинством других участников сбежала с секс-чемпионата, объяснилась перед фанатами и предложила им компенсацию. Джой подтвердила утверждения других участников, что организация скандального мероприятия была хаотичной, а поведение ответственных лиц крайне непрофессиональным.

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    Алиса Удовик
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