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10:37, 28 июня 2023Экономика

В России объяснили проблемы с внедрением аналога доллара

«Ведомости»: запуск торгов рупиями в РФ невозможен без изменений индийского регулирования

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

Чтобы запуск торгов рупиями, которые Россия наряду с юанями рассматривает как аналог доллара, стал возможен на Мосбирже, Индия должна изменить валютное регулирование, заявил «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом организации торгов. Его слова подтвердил представитель площадки.

Сейчас обращение рупий и внедрение их в расчеты за пределами Индии осложнено, заявил представитель Мосбиржи. Полноценный рынок спотовой конвертации рупии в другие валюты на иностранных биржах может возникуть только после определенных решений местного регулятора, направленных на рост интернационализации рупии.

Источник газеты согласился, что сейчас основной барьер для организации торгов на Мосбирже — сложности с фактической поставкой рупий и индийским законодательством. При этом с российской стороны вся инфраструктура для запуска процесса готова, заключил он.

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Руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева сравнивает индийское валютное регулирование с советским. По ее словам, валютные сделки там могут проводить только уполномоченные организации, а в остальных случаях требуется разрешение Резервного банка Индии (РБИ). Индийские компании открывают счета за рубежом, однако чтобы купить или продать валюты других государств и хранить рупии на иностранных счетах этим фирмам также необходимо получать одобрение регулятора.

В мае Reuters сообщал, что попытки организовать расчеты между Россией и Индией в рупиях провалились. Страны приостановили работу над налаживанием этого механизма после нескольких месяцев переговоров. Проблема в том, что Россия не хочет накапливать рупии — из-за сильного дисбаланса в поставках и особенностей индийского валютного регулирования годовой профицит рупий России может превысить 40 миллиардов долларов. По словам представителя индийского правительства, большинство расчетов между двумя странами по-прежнему ведется в долларах, дирхамах и других валютах.

Позже глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия уже накопила миллиарды рупий и испытывает сложности с их конвертацией. Объем экспорта, в первую очередь нефтяного, России в Индию в десять раз превышает объем импорта, но вывести рупии, которыми были оплачены поставки, из индийских банков у отечественных компаний не получается.

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    Софья Ермакова
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