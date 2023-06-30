Врач объяснила появление необычных следов на лице Байдена

Врач Серебренникова объяснила, зачем президент США Байден спит в медицинском аппарате

Врач медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала, зачем президент США Джо Байден спит в медицинском аппарате. Появление необычных следов на его лице она объяснила «Ленте.ру».

В конце июня в интернете разлетелись фотографии Байдена с непонятными следами на лице. Позже выяснилось, что он спит в аппарате для искусственной вентиляции легких во время сна.

Известно, что 80-летний Байден страдает от апноэ, остановки дыхания во сне. По словам Серебренниковой, в это время снижается вентиляция легких, вплоть до полной остановки дыхания. Часто страдающие от недуга люди сильно храпят, добавила она.

Сам человек может не подозревать, что у него есть этот синдром. Чаще всего родственники замечают, что во сне у него на время останавливается дыхание Екатерина Серебренникова врач

Болезнь может развиться из-за специфического строения челюсти, ротоглотки, языка, головы и шеи. Но чаще всего встречается у людей с ожирением, предупредила Серебренникова. Апноэ также может проявиться после инсульта и у диабетиков.

Этот синдром необходимо лечить, он мешает сну, снижает работоспособность. С апноэ связан риск развития гипертонической болезни, внезапного ухода из жизни, аритмии

По словам собеседницы «Ленты.ру», для лечения апноэ используют СИПАП-терапию, пероральные препараты, а при неэффективности вышеуказанных методов — хирургическое лечение.

«СИПАП-аппарат, который, скорее всего, использует Байден, хорошо зарекомендовали себя, поэтому популярен при лечении болезни», — подвела итог Серебренникова.

Ранее невролог Мелисса Липфорд объяснила, как апноэ способно испортить жизнь. Она предупредила, что при болезни от недостатка кислорода может страдать мозг.