В браузере Edge появился бесплатный VPN

Neowin: Microsoft добавила в браузер Edge VPN с пятью бесплатными гигабайтами трафика

Компания Microsoft добавила в свой фирменный браузер доступ к бесплатному VPN-сервису. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа отметили, что ранее фирма тестировала функцию среди ограниченного круга пользователей — появившийся в сервисе бесплатный трафик был ограничен одним гигабайтом. В конце июня пользователи браузера Edge смогли получить доступ к VPN-сервису с пятью гигабайтами трафика в месяц.

По словам специалистов, пользователи могут получить еще больше данных — до 15 гигабайт. Однако предложение рассчитано лишь на один месяц, по истечении 30 дней потребитель будет переведен на платный тариф.

В материале говорится, что Edge VPN доступен без предварительных настроек — сервис можно запустить непосредственно из браузера. По словам журналистов, пяти гигабайт данных не хватит, чтобы комфортно пользоваться интернетом. Однако этого достаточно, чтобы обезопасить себя при редком посещении незнакомых сайтов или подключении к незащищенным Wi-Fi-сетям.

О появлении встроенного в браузер Edge бесплатного VPN-сервиса в Microsoft заявили в октябре 2022 года. В корпорации отметили, что услуга была реализована на базе решений компании Cloudflare.