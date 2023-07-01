Роналду назвали идиотом из-за перехода в Саудовскую Аравию

Журналист Рапосо назвал Криштиану Роналду идиотом из-за перехода в Саудовскую Аравию

Журналист Энрике Рапосо раскритиковал португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Слова обозревателя, прозвучавшие в эфире Radio Renascenca, приводит A Bola.

«Проблема начинается с Роналду, который стал полезным идиотом для одной из худших в мире диктатур и открыл для других игроков возможность тоже стать полезными идиотами для диктатуры, которая пытается себя легитимизировать», — заявил Рапосо. Он добавил, что грустит из-за того, что футболисты, являющиеся звездами и примерами для детей по всему миру, так поступают.

Ранее 1 июля ESPN сообщил, что «Аль-Наср» назначил нового главного тренера по рекомендации Роналду. Издание отмечает, что им станет 61-летний португалец Луиш Каштру, который в настоящее время занимает пост главного тренера в бразильском «Ботафого».

В начале июня появилась информация, что «Аль-Наср» дал Роналду право влиять на трансферную политику клуба. Португалец перешел в команду в декабре прошлого года, подписав двухлетний контракт с зарплатой 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.