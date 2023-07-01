Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
1:1
Завершен
Сокол
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Ахмат
4:2
Завершен
Зенит-2
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Ростов
4:1
Завершен
Черноморец
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Зенит
3:1
Завершен
Нефтчи
Кубок PARI Премьер
21:51, 1 июля 2023Спорт

Роналду назвали идиотом из-за перехода в Саудовскую Аравию

Журналист Рапосо назвал Криштиану Роналду идиотом из-за перехода в Саудовскую Аравию
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Аlvaro Isidoro / Global Look Press

Журналист Энрике Рапосо раскритиковал португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Слова обозревателя, прозвучавшие в эфире Radio Renascenca, приводит A Bola.

«Проблема начинается с Роналду, который стал полезным идиотом для одной из худших в мире диктатур и открыл для других игроков возможность тоже стать полезными идиотами для диктатуры, которая пытается себя легитимизировать», — заявил Рапосо. Он добавил, что грустит из-за того, что футболисты, являющиеся звездами и примерами для детей по всему миру, так поступают.

Ранее 1 июля ESPN сообщил, что «Аль-Наср» назначил нового главного тренера по рекомендации Роналду. Издание отмечает, что им станет 61-летний португалец Луиш Каштру, который в настоящее время занимает пост главного тренера в бразильском «Ботафого».

В начале июня появилась информация, что «Аль-Наср» дал Роналду право влиять на трансферную политику клуба. Португалец перешел в команду в декабре прошлого года, подписав двухлетний контракт с зарплатой 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Застрявшие в пробке на Крымском мосту россияне рассказали о ситуации

    Роналду назвали идиотом из-за перехода в Саудовскую Аравию

    Во Франции призвали отключить социальные сети во время беспорядков

    Власти Франции помогут владельцам пострадавших от погромов магазинов

    Зеленский поручил Залужному усилить белорусское направление

    Раскрыты подробности происшествия с воздушным шаром

    В Twitter ограничили количество постов для просмотра

    Москвичи вспомнили ассортимент элитных советских магазинов

    Российские разведчики совершили налет на опорный пункт ВСУ

    Австрия заявила о намерении присоединиться к европейской системе ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости