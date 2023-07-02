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12:24, 2 июля 2023Россия

Раскрыты данные об обороте компаний Пригожина

ТВ: «Вагнер» по госконтрактам получил ₽858 млрд, «Конкорд» оказал услуг на 845 млрд

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в рамках заключенных с государством контрактов получила свыше 858 миллиардов рублей. Такие данные об обороте раскрыл ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели».

Кроме того, согласно его информации, холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей. «Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — отметил журналист.

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1 июля стало известно, что со здания «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге, где неделей ранее на фоне мятежа Евгения Пригожина прошли обыски, убрали вывеску. До этого утверждалось, что организация продолжает работу в штатном режиме.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.

Позднее глава ЧВК после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился остановить движение колонн на российской территории и вернуть их в полевые лагеря. Дело в отношении Пригожина было прекращено.

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    Варвара Кошечкина
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