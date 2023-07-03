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09:30, 3 июля 2023Спорт

Стало известно об отказе «Реала» от трансфера Мбаппе в 2023 году

Marca: мадридский «Реал» отказался от трансфера Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Мадридский «Реал» отказался от трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Об этом стало известно Marca.

По информации источника, футболист не входит в планы «сливочных» для усиления состава в межсезонье 2023 года. Клуб может подписать с 24-летним форвардом предварительное соглашение в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что мать и агент Мбаппе Файза Ламари стала препятствием для перехода футболиста в «Реал». Как передает издание El Debate, она потребовала от ПСЖ 60 миллионов евро невыплаченных сыну бонусов, из-за чего возможная сделка парижан с мадридцами затягивается.

2 июля появилась информация, что в случае перехода в «Реал» летом 2023-го Мбаппе рассчитывает получить зарплату в размере 240 миллионов евро за сезон. В испанском клубе считают, что если футболист действительно хочет продолжить карьеру в Мадриде, то должен уменьшить финансовые запросы.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.

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    Дарья Коршунова
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