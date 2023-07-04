Перечислены признаки замороженного конфликта

Политолог Блохин назвал заморозку конфликта на Украине выгодной для Запада

Замороженный конфликт характеризуется снижением активности боевых действий и попыткой затягивать противостояние в том числе при помощи переговоров. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Замороженный конфликт — это прекращение активных боевых действий и сохранение некого статуса-кво. В таком случае возможны некие переговоры о том, что стороны соглашаются с текущим положением дел», — объяснил эксперт.

Состояние заморозки может длиться сколько угодно, даже десятилетиями. Ситуации бывают разные, но, что касается Украины, этих десятилетий не будет. Можно привести в пример состояние заморозки в Грузии, Приднестровье. По сути это тлеющие очаги напряжения, которые периодически могут вспыхнуть. Также можно привести в пример арабо-израильский конфликт ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин

Более того, он подчеркнул, что заморозка конфликта на Украине интересна Запада, так как это даст возможность взять перерыв для реорганизации помощи Украине.

«Если будет вот эта заморозка конфликта, то вопрос в том, будут ли достигнуты цели по демилитаризации и денацификации Украины. Я думаю, что нет. Такая ситуация, заморозка конфликта, будет затишьем перед бурей, и это будет хуже, чем до начала специальной военной операции», — добавил Блохин.

Когда на Западе идет что-то не по плану, то как раз начинаются разговоры о заморозке, переговорах ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются временно заморозить конфликт на Украине, добиться прекращения огня и выиграть время, чтобы накачать Украину «в военном плане» и передать ей новые смертоносные дальнобойные орудия.

«Такое раздвоение и растроение личностей не помогает ориентироваться в ситуации», — сказал министр, подчеркнув, что, по его мнению, главная цель заморозки конфликта — позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) преуспеть в контрнаступлении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев никогда не согласится на какую-либо форму заморозки конфликта.