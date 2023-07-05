Павлович одной фразой оценил лидерство в рейтинге тяжеловесов UFC

Россиянин Сергей Павлович одной фразой оценил лидерство в рейтинге тяжеловесов UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) одной фразой прокомментировал лидерство в рейтинге тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Ребята, ну что вы теперь думаете?» — написал спортсмен. Павлович добавил, что впереди его ждет большая работа.

4 июля Павлович возглавил рейтинг представителей тяжелого веса UFC. Россиянин поднялся на одну позицию и опередил в списке француза Сирила Гана.

23 апреля Павлович одержал шестую победу подряд в UFC, оказавшись сильнее американца Кертиса Блейдса. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Всего за карьеру 30-летний Павлович провел 18 поединков, 17 из которых завершились в его пользу.

