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10:31, 5 июля 2023Спорт

Павлович одной фразой оценил лидерство в рейтинге тяжеловесов UFC

Россиянин Сергей Павлович одной фразой оценил лидерство в рейтинге тяжеловесов UFC

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) одной фразой прокомментировал лидерство в рейтинге тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Ребята, ну что вы теперь думаете?» — написал спортсмен. Павлович добавил, что впереди его ждет большая работа.

4 июля Павлович возглавил рейтинг представителей тяжелого веса UFC. Россиянин поднялся на одну позицию и опередил в списке француза Сирила Гана.

23 апреля Павлович одержал шестую победу подряд в UFC, оказавшись сильнее американца Кертиса Блейдса. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Всего за карьеру 30-летний Павлович провел 18 поединков, 17 из которых завершились в его пользу.

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