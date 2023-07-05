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08:56, 5 июля 2023Россия

Избитые в Чечне Милашина и Немов прибыли в одну из московских больниц

Венедиктов сообщил, что Милашина и Немов находятся в одной из московских больниц

Кадр: Telegram-канал Baza

Избитые в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов находятся в одной из больниц Москвы. Об этом бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов) сообщил в Telegram-канале.

«Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, журналист "Новой газеты", избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц», — написал Венедиктов.

Милашину и Немова избили в Грозном неизвестные во вторник, 4 июля. Журналистку обрили налысо и облили зеленкой, Немов получил ножевое ранение в ногу. Пострадавших сначала транспортировали в медицинское учреждение Беслана, затем отправили в столицу спецрейсом.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал диверсией и провокацией против республики нападение на Милашину и Немова в Грозном. Солтаев пообещал, что чеченские органы внутренних дел разберутся, кто стоит за нападением. Глава Чечни Рамзан Кадыров, впервые комментируя избиение журналистки и адвоката, дал указание установить личности нападавших.

О случившемся в Чечне доложили президенту России Владимиру Путину. Как сообщил его представитель Дмитрий Песков, в ситуации с избиением журналистки и правозащитника требуется проверка. Сама Милашина впоследствии рассказала, что слежка за адвокатом Александром Немовым, возможно, началась еще в столичном аэропорту, когда в самолет специально завели двух участвовавших в ней человек. Журналистка пояснила, что ее и Немова избивали пропиленовыми трубами.

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    Анастасия Шейкина
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