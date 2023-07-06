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13:59, 6 июля 2023Мир

В МИД объяснили порядок посещения дипломатами США журналиста Гершковича

Захарова: посещение Гершковича послом США будет проходить на усмотрение российской стороны

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что порядок посещения дипломатами из США содержащегося под стражей американского журналиста Эвана Гершковича будет основан на графике и усмотрении российской стороны, а также зависеть от принципа взаимности. Об этом она высказалась в ходе брифинга, транслирующегося ведомством.

Захарова напомнила о Венской конвенции, регулирующей консульское посещение находящихся под стражей. Посещение должно осуществляться в соответствии с законами и правилами страны пребывания, указала она.

«Мы неоднократно говорили, как относятся к задержанным в США. Многих просто воровали, нападали на них и незаконно удерживали», — указала представитель МИД, объяснив, что посещение Гершковича не будет проходить по произвольному желанию посольства США.

«Визиты посла США и ее подчиненных будут предусматриваться в зависимости от графика и усмотрения российской стороны», — добавила Захарова.

В мае МИД России объяснил отказ посольству США в посещении Эвана Гершковича тем, что Вашингтон не выдал визы российским журналистам во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

В июне Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, его оставили в московском СИЗО еще на три месяца.

Журналиста газеты The Wall Street Journal задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении его было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

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    Антон Похиляк
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