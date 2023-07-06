В МИД объяснили порядок посещения дипломатами США журналиста Гершковича

Захарова: посещение Гершковича послом США будет проходить на усмотрение российской стороны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что порядок посещения дипломатами из США содержащегося под стражей американского журналиста Эвана Гершковича будет основан на графике и усмотрении российской стороны, а также зависеть от принципа взаимности. Об этом она высказалась в ходе брифинга, транслирующегося ведомством.

Захарова напомнила о Венской конвенции, регулирующей консульское посещение находящихся под стражей. Посещение должно осуществляться в соответствии с законами и правилами страны пребывания, указала она.

«Мы неоднократно говорили, как относятся к задержанным в США. Многих просто воровали, нападали на них и незаконно удерживали», — указала представитель МИД, объяснив, что посещение Гершковича не будет проходить по произвольному желанию посольства США.

«Визиты посла США и ее подчиненных будут предусматриваться в зависимости от графика и усмотрения российской стороны», — добавила Захарова.

В мае МИД России объяснил отказ посольству США в посещении Эвана Гершковича тем, что Вашингтон не выдал визы российским журналистам во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

В июне Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, его оставили в московском СИЗО еще на три месяца.

Журналиста газеты The Wall Street Journal задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении его было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.