Названа неочевидная причина усиления турбулентности

Профессор Уильямс: турбулентность растет из-за глобального потепления

С 1979 по 2020 год высокая турбулентность атмосферы Земли выросла на 55 процентов. Причиной усиления явления назвали изменение климата. Об этом говорится в исследовании ученых Редингского университета в Великобритании, опубликованном в издании Geophysical Research Letters journal.

Турбулентность — явление, при котором из-за увеличения потоков воздуха образуются хаотично движущиеся волны. Оно может быть опасно из-за своей непредсказуемости, поскольку в авиации его сложно распознать заранее. Авторы исследования отметили, что средняя форма турбулентности за последние 40 лет выросла на 37 процентов, легкая — на 17 процентов. В исследовании говорится, что из-за роста явления среднестатистический авиалайнер в 2020 году в среднем проводил в этих зонах по 27,4 часа (в 1979 году — в среднем 17,7 часа).

По словам соавтора исследования, профессора атмосферных наук Пола Уильямса, турбулентность растет из-за выбросов вредных веществ в атмосферу, которое приводит к глобальному потеплению. «Каждый градус роста температуры [на Земле] влечет за собой повышение турбулентности», — отметил он.

Профессор добавил, что человечество могло бы контролировать рост турбулентности атмосферы, снижая выбросы вредных веществ. Однако, по его словам, если в будущем не будут предприняты радикальные меры, это явление только вырастет. При этом Уильямс развеял опасения тех, кто полагает, что ситуация достигла критической отметки. «Я не думаю, что все будет настолько плохо, что самолеты начнут падать с неба или нам придется прекратить полеты в определенных частях мира», — сказал он.

Ранее эксперты климатической службы Евросоюза Copernicus заявили о том, что мир скоро столкнется с климатическим кризисом. Специалисты отметили, что в начале июня средняя температура по всему миру несколько дней на 1,5 градуса Цельсия превышала доиндустриальный уровень, а отметка термометра выше критической точки в летние месяцы впервые зафиксировали в Северном полушарии. При этом 3 июля оказался самым жарким днем в истории Земли, сообщали ученые университета штата Мэн в США.