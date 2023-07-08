Россиянин Даниил Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича и вышел в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Уимблдона-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего круга бывшей первой ракетке мира противостоял венгр Мартон Фучович. Их встреча завершилась в четырех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. На корте спортсмены провели 3 часа 5 минут.

Ранее в четвертый круг турнира вышли еще два российских теннисиста. 9 июля Андрей Рублев поспорит за выход в четвертьфинал с казахстанцем Александром Бубликом. В тот же день Роману Сафиуллину предстоит встреча с канадцем Денисом Шаповаловым.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

