Военный эксперт рассказал о спасающих пехоту от кассетных бомб укреплениях

Военэксперт Суконкин: от кассетных бомб пехота может спастись в БМП и «лисьих норах»

Российская пехота может спастись от кассетных боеприпасов в полевых оборонительные укрепления «лисьи норы», рассказал военный обозреватель Алексей Суконкин. Его слова о сооружениях, спасающих от запрещенных в 123 странах мира бомб, цитирует NEWS.ru.

«Лисья нора», по словам Суконкина — это углубление в стенке окопа, обращенной к противнику, куда может спрятаться боец. Кроме того, добавил он, накат из бревен в два-три слоя также делает невозможным поражение живой силы. «В боевой технике, в окопах, в лисьих норах людям кассетные боеприпасы не страшны. Даже под броней БМП и БТР они в безопасности», — отметил военэксперт.

Кроме того, обратил внимание Суконкин, кассетные бомбы поражают только живую силу на открытом пространстве. Он усомнился, что США передадут Украине и снаряды для уничтожения бронированной техники.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения. В российском МИД усомнились в словах министра обороны Украины об обязательном учете кассетных бомб.