Захарова заявила об усталости стран от дискриминации российских спортсменов

Представитель МИД Захарова заявила об усталости стран от дискриминации спортсменов России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировали принятие декларации Движения неприсоединения на встрече в Баку. Ее слова опубликованы на официальном сайте ведомства.

По мнению дипломата, многие государства испытывают усталость из-за от дискриминации спортсменов России. «Можно сделать вывод, что подавляющее большинство мирового сообщества откровенно устало от оголтелых призывов и попыток стран Запада "отменить" российский спорт», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что многие понимают, что отсутствие российских спортсменов негативно отражается на зрелищности состязаний, их коммерческой составляющей и их репрезентативности.