Госпитализированный голкипер ПСЖ обратился к фанатам

Госпитализированный голкипер ПСЖ Рико рассказал, что ему становится лучше с каждым днем

Госпитализированный голкипер «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико обратился к фанатам в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я хотел бы поблагодарить каждого, кто проявил знаки любви в эти трудные дни. Я продолжаю работать над тем, чтобы поправить здоровье, и с каждым днем ​​мне становится лучше», — рассказал спортсмен.

5 июля стало известно, что Рико перевели из реанимации в обычную палату. Жена спортсмена Альба Сильва добавила, что пока нет никаких прогнозов относительно того, когда футболиста ПСЖ выпишут из больницы.

Информация о госпитализации Рико появилась 28 мая. Он находился в Севилье и совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете.

Рико начал выступать за ПСЖ в 2019 году. Он провел в составе команды 24 матча и стал двукратным чемпионом Франции. Ранее голкипер играл за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».