Путин наградил племянника Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил племянника главы Чечни Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзата орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ, подписанный главой государства, размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Из документа следует, что 26-летний советник-помощник главы Чечни по силовому блоку был удостоен награды «за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».