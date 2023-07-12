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20:54, 12 июля 2023Бывший СССР

Пригожина уличили во лжи из-за данных о количестве сданной «Вагнером» техники

Сладков спросил, чего стоят слова Пригожина после сообщений о сданной «Вагнером» техники

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Военный корреспондент Александр Сладков уличил основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина во лжи после сообщений Минобороны о количестве сданной формированием бронетехники и вооружения. Рассуждениями на данную тему он поделился в Telegram.

По данным журналиста, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ЧВК сдала российским военнослужащим более 2500 тонн боеприпасов разных калибров. Кроме того, отметил Сладков, «Группа Вагнера» имела два склада в Ростове и Воронеже, которые также перешли под контроль Минобороны. По его подсчетам, только в Воронеже хранилось более 1100 тонн боеприпасов, что соответствует примерно 25 тысячам снарядам.

«Что ж стоят слова Евгения Пригожина, что боеприпасы не давали?» — задался вопросом Сладков.

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В свою очередь военкор Александр Коц опубликовал в Telegram список боеприпасов, которые ЧВК передала оборонному ведомству со своих тыловых складов. В нем значатся снаряды для артиллерии, осколочно-фугасные, кумулятивные и подкалиберные снаряды для танков, выстрелы для гранатометов и реактивные огнеметы, более 500 тонн противотанковых и противопехотных мин разных типов, более пяти миллионов боеприпасов к стрелковому оружию, и почти 88 тысяч ручных гранат всех типов.

«Для кого хранились все эти боеприпасы в Воронеже, если они нужны были на передовой?» — спросил журналист.

12 июля в Минобороны отчитались о поступлении в Вооруженные силы России более двух тысяч единиц вооружения и техники, включая реактивные системы залпового огня, зенитные ракетно-пушечные комплексы, а также самоходные артиллерийские установки, минометы и бронетранспортеры и стрелковое оружие. Кроме того, ведомство приняло более двух с половиной тысяч тонн боеприпасов, а также около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Ранее Пригожин неоднократно выступал с заявлениями о нехватке боеприпасов. Например, в мае он на видео показал потери, якобы понесенные ЧВК за один день, а также потребовал от Минобороны России предоставить больше снарядов. Тогда он заявлял, что ЧВК получает только 30 процентов необходимых боеприпасов.

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    Варвара Кошечкина
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