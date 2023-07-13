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04:31, 13 июля 2023Наука и техника

Озвучена опасность воспаления десен для мозга

Journal of Neuroinflammation: воспаление десен связали с болезнью Альцгеймера

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Института Форсайта озвучили опасность воспаления десен для мозга. Исследование, опубликованное в Journal of Neuroinflammation, показывает, что заболевания полости рта могут привести к болезни Альцгеймера.

Предыдущие работы уже связали воспаление десен и воспалительную реакцию в мозге. Теперь авторы сосредоточились на том, какие изменения в клетках мозга могут происходить при наличии патогенных бактерий в полости рта. Для этого специалисты изучили клетки микроглии — белые кровяные тельца, которые выводят амилоидные бляшки, ассоциируемые с болезнью Альцгеймера.

В эксперименте на мышах исследователи проследили за бактериями полости рта подопытных, которые вызывают заболевания десен. Они смогли подтвердить, что бактерии попали в мозг. Затем команда выделила клетки микроглии головного мозга и подвергла их воздействию бактерий полости рта.

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Оказалось, что при наличии патогенных бактерий в полости рта клетки микроглии чрезмерно активировались, стимулируя нейровоспаление, препятствуя уничтожению амилоидных бляшек. Другими словами, наличие воспаления в деснах позволяло микроорганизмам во рту проникать в кровоток и циркулировать в других частях тела, в том числе в мозге.

Открытие поможет разработать гораздо более эффективные стратегии профилактики и лечения болезни Альцгеймера. Для предотвращения нейродегенерации крайне важно контролировать воспаление полости рта, связанное с заболеванием пародонта.

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    Елена Апазиди
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