В МИД назвали присоединение Швеции к НАТО вопросом времени

Замглавы МИД России Грушко назвал присоединение Швеции к НАТО вопросом времени

Замглавы МИД России Александр Грушко в эфире Первого канала назвал присоединение Швеции к НАТО вопросом времени. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот саммит [в Вильнюсе], видимо, войдет в историю как расширенческий. Принята в состав альянса Финляндия, Швеция на подходе, это, скорее, вопрос времени», — отметил он.

На фоне украинского конфликта в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом блока.

Процесс вхождения Швеции в альянс был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами. Однако 11 июля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на прием Швеции в Североатлантический альянс.