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12:40, 14 июля 2023Россия

В Кремле не стали комментировать отстранение генерала с позывным Спартак

Песков не стал комментировать ситуацию с отстранением генерал-майора Попова
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с отстранением генерал-майора Ивана Попова с позывным Спартак. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что речь идет о военных и переадресовал вопрос журналистов в Минобороны.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал голосовое сообщение от Попова, в котором тот утверждает, что был отстранен от службы после заявлений о проблемах в Российской армии. Спартак заявил, что высказывался «откровенно и предельно жестко», поэтому вышестоящее руководство увидело в нем опасность и за день «состряпало приказ министра обороны».

Зампред Совета Федерации Андрей Турчак, комментируя ситуацию, заявил, что Гурулев устроил из нее политическое шоу, которое, «как и другие его заявления и комментарии», останется на его совести. Сенатор подчеркнул, что обращение Попово не предназначалось для общественности и изначально размещалось в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. При этом говоря о самом генерале, Турчак отметил, что «такими командирами Родина может гордиться».

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    Константин Лысяков
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