Россиянка прокомментировала победу в дебютном поединке в UFC

Россиянка Дудакова заявила, что дебютный бой в UFC получился не таким, как она ожидала

Непобежденная россиянка Виктория Дудакова прокомментировала победу в дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Ее слова доступны на канале промоушена в YouTube.

«Я хотела подраться, конечно. Не очень получилось. Но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того?» — заявила спортсменка. Дудакова отметила, что бой получился не таким, как она ожидала, и добавила, что при этом рассчитывала на финиш в первом раунде.

Встреча против бразильянки Истелы Нунес прошла в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Vegas 77 в ночь на 16 июля. Дудакова в первом раунде провела проход в ноги, ее соперница упала и травмировала руку.

Контракт с промоушеном Дудакова получила после победы на отборочном турнире Dana White’s Contender Series 31 августа 2022 года. Всего в активе 24-летней россиянки семь побед в профессиональной карьере и ни одного поражения.