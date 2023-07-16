Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:58, 16 июля 2023Мир

В канцелярии Эрдогана рассказали о причинах поддержки расширения НАТО

Канцелярия Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО ради стабильности

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Турция поддерживает расширение НАТО не против какой-то страны, а чтобы обеспечить стабильность. Об этом рассказал глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в статье для журнала Middle East Eye.

Он указал, что расширение военно-политического блока является «ключом к долгосрочному миру и стабильности». Алтун также подчеркнул, что Анкара продолжит быть критически важным партнером и союзником в новых инициативах НАТО.

«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности», — уточнил он.

На фоне украинского конфликта в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс. Вскоре, 4 апреля, Финляндия официально стала членом блока. При этом глава Турции дал согласие на прием Швеции в альянс только 11 июля 2023 года.

Изначально Анкара отказывалась согласовать заявку по Швеции из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также в Турции заявляли, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых турецкие власти считает террористами.

Ранее СМИ писали о том, что Анкара изменила позицию по заявке Швеции в НАТО, чтобы вернуть западных инвесторов. Журналисты издания Financial Times указали, что Турция уже давно стремится к обновлению таможенного союза с ЕС, либерализации визового режима и продлению многомиллиардного миграционного соглашения с блоком.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты потери украинской армии с начала спецоперации

    Военкор рассказал о разозлившемся и захватившем опорный пункт ВСУ бойце

    В канцелярии Эрдогана рассказали о причинах поддержки расширения НАТО

    В Польше заявили о сотнях прибывших в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер»

    Три человека пострадали при стрельбе таксистов под Петербургом

    США выкупят у Тайваня списанные ракеты HAWK для отправки на Украину

    Российский военный обезвредил бомбу у детского сада

    Талибы попросили Россию упростить выдачу виз

    Кадыров назвал бандитским налетом рейд силовиков в Подмосковье

    Глава Минфина США наелась в Китае вызывающих галлюцинации грибов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости