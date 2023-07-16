В США заявили о расколе в отношениях Украины и НАТО

Asia Times: Зеленский жалобами на саммите НАТО показал раскол в отношениях Украины и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский показал раскол в отношениях Украины и НАТО из-за своих жалоб на решения альянса. Такое мнение выразил обозреватель из США Дэниель Вильямс в материале для издания Asia Times.

«Зеленский сорвал подготовленный сценарий, который должен был продемонстрировать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу», —написал Вильямс.

По мнению колумниста, украинский лидер показал раскол в альянсе и вызвал резкую критику со стороны чиновников стран-участниц альянса после своего отъезда из Вильнюса. Журналист также отметил, что создание группы Совет НАТО-Украина для координации сотрудничества не вызывает доверия и считается пустыми разговорами о единстве альянса.

Саммит НАТО прошел 11-12 июля в Вильнюсе. На Украине назвали результаты саммита разочаровывающими, поскольку Киев не получил официального приглашения в блок.

11 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что альянс пригласит Украину вступить в альянс только при согласии всех членов западного блока и выполнении необходимых условий. При этом он не назвал временные рамки для приглашения страны в НАТО, что вызвало недовольство украинского лидера Владимира Зеленского.

