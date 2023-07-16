Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:03, 16 июля 2023Интернет и СМИ

В США заявили о расколе в отношениях Украины и НАТО

Asia Times: Зеленский жалобами на саммите НАТО показал раскол в отношениях Украины и НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский показал раскол в отношениях Украины и НАТО из-за своих жалоб на решения альянса. Такое мнение выразил обозреватель из США Дэниель Вильямс в материале для издания Asia Times.

«Зеленский сорвал подготовленный сценарий, который должен был продемонстрировать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу», —написал Вильямс.

По мнению колумниста, украинский лидер показал раскол в альянсе и вызвал резкую критику со стороны чиновников стран-участниц альянса после своего отъезда из Вильнюса. Журналист также отметил, что создание группы Совет НАТО-Украина для координации сотрудничества не вызывает доверия и считается пустыми разговорами о единстве альянса.

Саммит НАТО прошел 11-12 июля в Вильнюсе. На Украине назвали результаты саммита разочаровывающими, поскольку Киев не получил официального приглашения в блок.

11 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что альянс пригласит Украину вступить в альянс только при согласии всех членов западного блока и выполнении необходимых условий. При этом он не назвал временные рамки для приглашения страны в НАТО, что вызвало недовольство украинского лидера Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Луганску кассетными боеприпасами

    Путин заявил о праве России ответить на использование ВСУ кассетных боеприпасов

    Последствия смертельного ДТП в Подмосковье попали на видео

    Трихолог перечислила методы борьбы с облысением у мужчин

    В США заявили о расколе в отношениях Украины и НАТО

    Володин запустил опрос о закупках отечественных авто для российских чиновников

    Николай Дроздов раскрыл свой диагноз

    Эксперты дали советы по восстановлению формы после отпуска

    Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле Белгородской области

    Путин объяснил поставки Киеву кассетных снарядов словами «не от хорошей жизни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости