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22:18, 17 июля 2023Мир

Захарова предложила Западу скинуться на ремонт аммиакопровода

Захарова предложила Западу скинуться на ремонт аммиакопровода «Тольятти — Одесса»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» предложила Западу скинуться на ремонт аммиакопровода «ТольяттиОдесса».

Так дипломат ответила на вопрос о том, каким образом участники стамбульской сделки смогут выполнять условия меморандума с Россией, если магистраль была разрушена.

«Если Запад говорит о том, что для них это вопрос принципиально важный, они могут скинуться и восстановить аммиакопровод», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что западные страны вполне могут выделить средства на это из тех, что тратятся на поставки вооружений Киеву.

7 июня Минобороны России сообщило о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате атаки пострадали мирные жители.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ремонт может занять от одного до трех месяцев. Дипломат также пообещала, что Москва расследует обстоятельства подрыва.

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    Марина Совина
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