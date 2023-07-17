В России порассуждали об ответе на теракт на Крымском мосту

Сенатор Джабаров призвал не бросаться в драку после атаки на Крымский мост

После атаки на Крымский мост России не стоит действовать необдуманно, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об ответе на удар по переправе через Керченский пролив.

«Думаю, у нашего верховного главнокомандующего голова холодная. Мы не будем бросаться в драку сразу, как советуют многие в соцсетях. Я понимаю многих россиян — [желание] бомбить сразу власти в Киеве, [мост] через Днепр. Конечно, очень больно, что 14-летняя девочка ранена и осталась без родителей. Ехали на отдых, а получилось, что ехали в один конец», — сказал он.

Реакция на атаку

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответом на атаку на Крымский мост станет достижение всех целей спецоперации. По его словам, Кремль знает, кто стоит за взрывом, а также «отдает себе отчет в коварности Киева».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что к подрыву причастны США и Великобритания. Она утверждает, за атакой стоит Киев, который устроил ее при поддержке американских и британских спецслужб.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также прокомментировал случившееся. Он назвал мост незаконным сооружением и добавил, что такие конструкции недолговечны.

Служба безопасности Украины после удара опубликовала стихотворение в своем Telegram-канале. «Соловей, родной брат, снова мост пошел "поспать", да раз… Два! P.S. Музыка — народная. Слова — СБУ», — написано в сообщении.

Что известно о подрыве Крымского моста

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 17 июля около трех часов ночи. Сейчас движение остановлено. Судя по опубликованным кадрам, один из пролетов разрушен. Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте.

При ударе пострадала 14-летняя девочка, которая ехала вместе с родителями на полуостров. Сейчас она в больнице, ее семью не спасли. После случившегося школьница потеряла память.

Это уже не первая атака на Крымский мост. В октябре 2022 года на переправе взорвался грузовой автомобиль. Из-за этого также обрушилась часть конструкции.