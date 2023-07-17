Вернувшийся из армии хоккеист Федотов объяснил отказ от контракта в НХЛ

Федотов объяснил отказ от контракта в НХЛ фразой «руководствовался тем, что пропустил год»

Вернувшийся из армии вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов объяснил, почему отказался от контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» и подписал соглашение с армейцами. Его слова приводит РИА Новости.

«Руководствовался тем, что пропустил год. Уровень хоккея в армии не очень. Я старался поддерживать форму. Сейчас буду стараться вернуться на свой уровень», — заявил Федотов.

2 июля главный тренер хоккейной команды ВМФ Валерий Покровский оценил форму Федотова. «Парень отдыхает, заслужил после всех этих нагрузок и всего, что произошло. Он свою работу выполнил, видно, что он в хорошей форме, поджарый», — отметил специалист.

Федотов подписал новый контракт с ЦСКА 1 июля. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига недовольна этим решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».

В июле 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он собирался улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за «Филадельфию». Позднее Федотова доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы.