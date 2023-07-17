В Севастополе оценили запасы бензина и продуктов после ЧП на Крымском мосту

Развожаев: после ЧП на Крымском мосту бензина и продуктов в Севастополе достаточно

В Севастополе достаточно запасов бензина и продуктов достаточно после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор сообщил, что запасаться продуктами

Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие, воздержаться от поездок через Крымский мост и выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы России.

ЧП на Крымском мосту произошло утром в понедельник, 17 июля. Как сообщили в Минтрансе, со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, но сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.

В сети также появились кадры, снятые, как утверждается, после звуков взрыва, которые услышали очевидцы. На них видно как над одной из опор Крымского моста поднимается густой дым. По последним данным, при ЧП пострадал ребенок, который находился в машине, его родителей не удалось спасти.