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22:06, 18 июля 2023Спорт

Губерниев оценил победу российской легкоатлетки на ЧЕ под флагом другой страны

Губерниев пожелал побед выступающей под флагом Кипра экс-российской прыгунье Куличенко

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале оценил победу экс-российской прыгуньи в высоту Елены Куличенко на молодежном чемпионате Европы для спортсменов до 23 лет.

Журналист призвал пожелать спортсменке, выступающей под флагом Кипра, новых побед и удачи. «Выиграла — и молодец! Слабые результаты говорят про чистоту спорта», — написал Губерниев.

О победе Куличенко стало известно 17 июля. Спортсменка смогла преодолеть планку в 1,91 метра. Легкоатлетка принесла Кипру первую в истории золотую медаль молодежного континентального чемпионата.

20-летняя спортсменка тренируется в США. Куличенко ранее подчеркнула, что в США относятся к русским без негатива.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017.

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    Анастасия Борисова
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