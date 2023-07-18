Губерниев оценил победу российской легкоатлетки на ЧЕ под флагом другой страны

Губерниев пожелал побед выступающей под флагом Кипра экс-российской прыгунье Куличенко

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале оценил победу экс-российской прыгуньи в высоту Елены Куличенко на молодежном чемпионате Европы для спортсменов до 23 лет.

Журналист призвал пожелать спортсменке, выступающей под флагом Кипра, новых побед и удачи. «Выиграла — и молодец! Слабые результаты говорят про чистоту спорта», — написал Губерниев.

О победе Куличенко стало известно 17 июля. Спортсменка смогла преодолеть планку в 1,91 метра. Легкоатлетка принесла Кипру первую в истории золотую медаль молодежного континентального чемпионата.

20-летняя спортсменка тренируется в США. Куличенко ранее подчеркнула, что в США относятся к русским без негатива.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017.