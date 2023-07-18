Хоккейное «Динамо» усилилось олимпийским чемпионом

Хоккейный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с олимпийским чемпионом Гусевым

Хоккейный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с олимпийским чемпионом Никитой Гусевым. Об усилении сказано на сайте команды.

Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер. «Если все будет хорошо, то по ходу сезона будем работать над продлением контракта», — говорится в тексте.

В апреле «Матч ТВ» сообщал, что Гусева отстранили от матчей за СКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за алкогольной зависимости. Отмечалось, что по этой причине нападающий пропустил также несколько игр сборной России по хоккею во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Хоккеист опроверг эту информацию.

Гусев — олимпийский чемпион 2018 года, серебряный призер Игр-2022 и дважды бронозовый призер чемпионатов мира. Также хоккеист выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА.