Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Евгения Родина
Сегодня
12:05 (Мск)
Анна Сискова
Будапешт
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
13:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Марко Чеккинато
Сегодня
15:00 (Мск)
Павел Котов
Бостад
Россия (ж)
Сегодня
17:00 (Мск)
Иран (ж)
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
11:50, 18 июля 2023Спорт

Хоккейное «Динамо» усилилось олимпийским чемпионом

Хоккейный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с олимпийским чемпионом Гусевым

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Хоккейный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с олимпийским чемпионом Никитой Гусевым. Об усилении сказано на сайте команды.

Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер. «Если все будет хорошо, то по ходу сезона будем работать над продлением контракта», — говорится в тексте.

В апреле «Матч ТВ» сообщал, что Гусева отстранили от матчей за СКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за алкогольной зависимости. Отмечалось, что по этой причине нападающий пропустил также несколько игр сборной России по хоккею во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Хоккеист опроверг эту информацию.

Гусев — олимпийский чемпион 2018 года, серебряный призер Игр-2022 и дважды бронозовый призер чемпионатов мира. Также хоккеист выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные о пропавших из больницы россиянах с сибирской язвой

    Назван самый быстрый способ добраться в Крым на машине

    Экс-сотрудники Пугачевой раскрыли ее гонорар за концерт на частном мероприятии

    Гены обучения и памяти человека возникли 650 миллионов лет назад

    Экс-солистка «Серебра» ответила на обвинения в издевательстве над волком

    Названы самые частые проблемы у иномарок с пробегом

    Хоккейное «Динамо» усилилось олимпийским чемпионом

    51-летняя актриса София Вергара снялась в купальнике

    Ведущий популярного шоу испугался змеи и рассмешил зрителей

    Трое рабочих потеряли сознание на дне очистных сооружений в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости