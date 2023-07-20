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23:07, 20 июля 2023Культура

Сын Краско рассказал об улучшении состояния актера

Госпитализированный из-за последствий инсульта Иван Краско пошел на поправку
Иван Краско

Иван Краско. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Народный артист России Иван Краско, попавший в больницу в Петербурге из-за последствий ранее перенесенного инсульта, идет на поправку. Об этом рассказал сын актера Федор Краско, пишет ТАСС.

По его словам, медики отмечают улучшение состояния госпитализированного из-за последствий инсульта пациента. «Врачи говорят, что состояние все лучше», — рассказал он. Краско отметил, что не знает, когда отца выпишут из стационара.

В понедельник, 17 июля, сын Краско заявил о переводе артиста из реанимации в обычную палату. Состояние 92-летнего артиста стабилизировалось, и он перестал видеть галлюцинации, однако у него сохранялись признаки психомоторного возбуждения.

Ранее сообщалось, что Краско провели операцию по удалению тромба из головы через сосуды. По словам помощницы актера Дарьи Пашковой, операция была сложной, но прошла успешно. Об экстренной госпитализации артиста стало известно 13 июля — у Краско диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.

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    Марина Совина
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