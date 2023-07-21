Российская телеведущая Виктория Боня решила закрыть массажный салон в Москве

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня решила закрыть свой массажный салон в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что ранее звезда проводила в социальных сетях марафоны красоты и продвигала фейсбилдинг (комплекс упражнений самомассажа, направленный на укрепление мышц лица и шеи, — прим. «Ленты.ру»). Вследствие этого через некоторые время знаменитость открыла студию массажа лица.

Однако известно, что Боня прибегала к хирургическим вмешательствам и откорректировала овал лица. Кроме того, ведущая признавалась, что планирует сделать блефаропластику.

При этом выяснилось, что организация, работающая под юридическим названием ООО «Фейс Скульптор» и принадлежащая Боне, находится в процессе ликвидации.

Ранее Боня отреагировала на обвинения в новой пластике. На подозрение подписчиков в увеличении ягодиц она заявила, что приседает по 150 раз с весом 20 килограммов каждый день.

