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15:45, 21 июля 2023Ценности

Виктория Боня решила закрыть массажный салон в Москве

Российская телеведущая Виктория Боня решила закрыть массажный салон в Москве
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня решила закрыть свой массажный салон в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что ранее звезда проводила в социальных сетях марафоны красоты и продвигала фейсбилдинг (комплекс упражнений самомассажа, направленный на укрепление мышц лица и шеи, — прим. «Ленты.ру»). Вследствие этого через некоторые время знаменитость открыла студию массажа лица.

Однако известно, что Боня прибегала к хирургическим вмешательствам и откорректировала овал лица. Кроме того, ведущая признавалась, что планирует сделать блефаропластику.

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При этом выяснилось, что организация, работающая под юридическим названием ООО «Фейс Скульптор» и принадлежащая Боне, находится в процессе ликвидации.

Ранее Боня отреагировала на обвинения в новой пластике. На подозрение подписчиков в увеличении ягодиц она заявила, что приседает по 150 раз с весом 20 килограммов каждый день.

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    Екатерина Ештокина
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