Диетолог перечислила мешающие избавиться от жира на животе продукты

Диетолог Рифкин: в соусе для барбекю и мюсли содержится сахар, который мешает похудеть

Употребляя некоторые продукты, невозможно избавиться от жира на животе, даже если заниматься спортом и придерживаться относительно здорового питания, считает диетолог Мелисса Рифкин. Она перечислила такие продукты для издания Eat This, Not That.

Рифкин рассказала, что жир накапливается из-за еды с калориями «неправильного» типа и хронического стресса, а также в тех случаях, когда суточное потребление калорий превышает расход. К первой категории, по ее мнению, можно отнести пироги, пирожные и печенье. Их она советует исключить из рациона в первую очередь.

Вредными для фигуры могут оказаться и полезные, на первый взгляд, продукты — например, диетический йогурт, мюсли и зерновые батончики. Рифкин объяснила, что в их составе содержится много сахара, который мешает похудеть. По той же причине она не советует есть консервированные фрукты, фасоль и соус для барбекю. «Вас удивит количество сахара в соусе для барбекю. В двух столовых ложках может быть около 10 граммов, а многие при приготовлении используют намного больше», — говорит она.

Диетолог отметила, что к выбору сухофруктов нужно относиться с осторожностью, поскольку они сладкие даже сами по себе, и их избыточное употребление может навредить фигуре. Помимо этого, часто в их составе есть добавленный сахар. Рифкин посоветовала внимательно читать список ингредиентов на упаковке и не покупать сухофрукты с подсластителями.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о причине формирования зависимости от сахара, сахаросодержащих и сладких продуктов. По ее мнению, «сладкая» зависимость объясняется в том числе первобытными инстинктами, которые отчасти сохранились у современных людей.