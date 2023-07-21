Тренер Непомнящего прокомментировал его заявление о нежелании играть за сборную

Тренер Яна Непомнящего Поткин заявил, что гроссмейстер связывает будущее с Россией

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал его заявление о нежелании играть за сборную. Слова специалиста приводит РИА Новости.

«Ян, конечно же, связывает свое будущее с Россией. Он проделал в нашей стране большой путь. Когда мы общались, он всегда говорил, что намерен здесь продолжать свою шахматную карьеру», — сказал Поткин.

21 июля Непомнящий заявил о нежелании выступать за национальную команду из-за отношений с федерацией. «Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — пояснил шахматист.

Непомнящий занимает второе место в рейтинге Международной шахматной федерации. Он уступает бывшему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену.

