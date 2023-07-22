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23:25, 22 июля 2023Спорт

Россияне перечислили признаки плохих фитнес-тренеров

«Тинькофф журнал» назвал неумение давать обратную связь плохим признаком фитнес-тренера

Фото: Unsplash

Россияне перечислили признаки плохих фитнес-тренеров. Об этом сообщает «Тинькофф журнал».

Первым признаком читатели назвали то, что тренер не следит за техникой выполнения и не умеет давать обратную связь. Также им не понравилось то, что тренер не адаптирует программы упражнений под особенности клиентов. Кроме того, отрицательным моментом были названы неумение принимать критику, оскорбления и грубость.

Следующим минусом россияне назвали то, что тренер постоянно отвлекается во время занятий. По их мнению, в этом случае специалист заинтересован деньгами больше, чем всем остальным. Для занимающихся важно, чтобы тренер был заинтересован в прогрессе клиента, а также соблюдал договоренности.

В мае 2023 года журналисты Life.ru назвали ошибки занимающихся спортом новичков, которые портят здоровье. В первую очередь новичкам мешает неправильная техника выполнения упражнений. Следующей ошибкой стало недостаточное количество отдыха.

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    Анастасия Борисова
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