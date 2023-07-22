В России оценили вероятность отказа ВСУ от кассетных бомб после гибели военкора

Сенатор Карасин: ВСУ не откажутся от кассетных бомб после гибели военкора без решения США

Украина вряд ли перестанет использовать кассетные боеприпасы после гибели из-за них на СВО российского военкора Ростислава Журавлева. Так вероятность отказа Вооруженных сил Украины (ВСУ) от этих бомб в разговоре с «Лентой.ру» оценил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По мнению сенатора, в вопросе вооружения Киев прислушивается к мнению США. Однако убедить Вашингтон отказаться от кассетных бомб может только ООН, уверен политик.

«Несмотря на все предупреждения, звучавшие неоднократно о кассетных боеприпасах, предупреждения о том, что надо ответственно подходить к стрельбе в сторону мирных жителей — все это игнорируется, ведется пальба. Кассетные боеприпасы, как известно, не избирательны. Там не только погиб Журавлев, там ранена целая группа наших журналистов. Я думаю, это все было целенаправленно, видимо, какая-то информация поступила, что они находятся в этом районе», — сказал он.

Григорий Карасин считает, что Россия обязательно ответит на случившееся.

С чувством горечи и злости мы подходим к тому, что происходит там. Злость оправдана и справедлива, потому что замешана на колоссальных жертвах наших военных, гражданских и просто мирных людей. Мы будем действовать адекватно, дадим жесткий и зеркальный ответ на все эти человеконенавистнические акции Григорий Карасин российский сенатор

22 июля РИА Новости сообщило о гибели своего военного корреспондента Ростислава Журавлева. Это произошло около населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Также ранения получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков и оператор издания Дмитрий Шиков.

Позже Министерство обороны России в Telegram-канале сообщило, что Журавлев скончался от разрыва кассетного суббоеприпаса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся преступным террором. По ее мнению, репортеры попали под обстрел неслучайно. Заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский после гибели журналиста раскритиковал США. Он заявил, что поставки американских кассетных бомб Украине убивают журналистов.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают снаряды меньшего размера по обширной территории. Конвенция ООН по этим снарядам запрещает использовать и передавать их. Документ к 2023 году ратифицировали 111 стран, однако Россия, США и Украина этого не сделали.