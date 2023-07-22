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13:22, 22 июля 2023Спорт

В ФШР оценили заявление Непомнящего о нежелании играть за сборную

Вице-президент ФШР Смагин назвал несвоевременным заявление Непомнящего об игре за сборную

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил заявление гроссмейстера Яна Непомнящего о нежелании играть за сборную страны. Слова функционера приводит РБК.

«На мой взгляд, это неправильные, несвоевременные и ненужные заявления. С моей точки зрения, только благодаря федерации он получил тотальную поддержку и в матче с Магнусом Карлсеном, и в матче с Дин Лижэнем», — заявил Смагин, пояснив, что благодаря ФШР Непомнящий нашел спонсоров для участия в обоих матчах за звание чемпиона мира.

Вице-президент также предположил, что шахматист сделал это заявление на эмоциях. «Эти высказывания — продолжение того, что он в принципе психологически неустойчив, что часто его подводит», — добавил он.

21 июля Непомнящий заявил о нежелании выступать за национальную команду из-за отношений с федерацией. «Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — пояснил шахматист.

30 апреля Непомнящий проиграл китайцу Лижэню в матче за титул чемпиона мира. Для россиянина это была вторая попытка завоевать мировую шахматную корону. В декабре 2021 года он проиграл Карлсену со счетом 3,5:7,5.

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    Андрей Стрельцов
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