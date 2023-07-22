В нидерландском клубе высказались об интересе к Захаряну

В «Фейеноорде» заявили, что переход Арсена Захаряна летом возможен за «приемлемую» цену

В нидерландском футбольном клубе «Фейеноорд» высказались об интересе к полузащитнику «Динамо» и сборной России Арсену Захаряну. Об этом сообщает Sport24.

В команде подтвердили информацию о том, что занимаются привлечением Захаряна и ряда других футболистов. «Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но "Фейеноорд" хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того», — добавили в клубе.

В июне Захарян вошел в список из 100 номинантов на ежегодную премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому (до 21 года) футболисту года в Европе. В завершившемся сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал десять результативных передач.

26 августа 2022 года появилась информация, что Захарян близок к переходу в клуб Английской премьер-лиги «Челси». Однако 1 сентября «Динамо» сообщило, что трансфер не состоялся из-за технических проблем. Подробности произошедшего не раскрываются.