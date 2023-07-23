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18:39, 23 июля 2023Мир

В США допустили возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике

Госсекретарь США допустил возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике

Фото: Dita Alangkara / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон допускает возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

Блинкен отметил, что сделка по ядерной программе в текущем этапе не обсуждалась, однако Вашингтон призвал Тегеран провести деэскалацию напряженности, сложившуюся ранее между странами.

«Посмотрим, сделают ли они это. Допускаю, что у нас в таком случае сложится атмосфера, которая позволит нам вернуться к диалогу по ядерным проблемам, но пока у нас не та ситуация», — добавил госсекретарь США.

В начале июля Великобритания допустила Украину на заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) вопреки протестам России и Китая.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о тайных контактах США и Ирана.

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    Анастасия Астахова
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