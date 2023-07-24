Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 24 июля 2023Россия

В экстренных службах раскрыли масштаб повреждений после атаки БПЛА на Москву

После атаки беспилотников в Москве зафиксированы повреждения кровли и остекления зданий
Начало событий в новости Москву снова атаковали беспилотники ВСУ. Что известно о новом налете дронов?

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

После атаки беспилотников в Москве зафиксированы повреждения кровли и остекления зданий. Масштаб повреждений раскрыли РИА Новости собеседники в экстренных службах.

В подвергшемся атаке бизнес-центре выбиты стекла сразу на трех этажах.

«На проспекте Лихачева, дом 15, в здании бизнес-центра повреждено остекление, оконные рамы с 16-го по 19-й этаж. Предположительно, из-за атаки БПЛА», — цитирует агентство сообщение собеседника.

По сообщению агентства, в поврежденных, предположительно, беспилотниками зданиях удалось не допустить возгорания.

Два дрона атаковали Москву утром в понедельник, 24 июля. Как сообщили в Минобороны, беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение, серьезных разрушений не зафиксировано. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дроны нанесли удары по двум нежилым зданиям.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны подтвердило пресечение атак 17 беспилотников по Крыму

    Крупная российская компания примет на работу сотни зэков

    Во Львове попытались выкрасть останки советского разведчика Кузнецова

    В Крыму из-за атаки БПЛА приостановлено движение поездов в районе Джанкоя

    Полиция задержала пытавшегося украсть девочку россиянина

    Власти России нашли способ сдержать рост цен на бензин

    Россиян предупредили об опасности коктейлей на основе кваса

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с жильем

    Предсказан дефицит iPhone 15

    Названа дата возвращения летней погоды в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости