Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:21, 24 июля 2023Мир

Блинкен обсудил с главой МИД Румынии зерновую сделку

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Румынии вопросы безопасности и зерновую сделку
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску вопросы безопасности и зерновую сделку. Об этом сообщил пресс-секретарь госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе пресс-конференции.

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, госсекретарь дал ясно это понять с главой МИД Румынии в телефонном разговоре сегодня», — отметил он.

По словам Миллера, стороны также обсудили ситуацию с «ударами России в районе Дуная» и «более широкие вопросы, в том числе зерновое соглашение».

17 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. В МИД страны сообщили, что гарантии безопасности в Черном море больше не будут действовать.

24 июля российский президент Владимир Путин в своей статье, опубликованной на сайте Кремля, рассказал, что продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл. По его словам, большая часть зерна осталась в европейских портах и не отправилась в африканские страны, как это было заявлено изначально.

Также президент России рассказал о том, что ни одно из условий зерновой сделки в вопросе вывода российского экспорта из-под санкций и поставок удобрений на мировые рынки не было выполнено.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал «неевропейским» решение ЕС об украинском зерне

    Блинкен обсудил с главой МИД Румынии зерновую сделку

    США отказались комментировать слова Путина о провале контрнаступления ВСУ

    «Народный фронт» задумал исключить Исинбаеву из состава

    Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей

    16-летняя российская теннисистка шуткой оценила разгромную победу над украинкой

    В Приднестровье рассказали о расспросах украинских спецслужб о ВС России

    В Новой Москве упал беспилотник

    Школьники из Москвы пропали на Кольском полуострове

    Движение по Крымскому мосту вновь временно приостановили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости