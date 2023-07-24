Блинкен обсудил с главой МИД Румынии зерновую сделку

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Румынии вопросы безопасности и зерновую сделку

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску вопросы безопасности и зерновую сделку. Об этом сообщил пресс-секретарь госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе пресс-конференции.

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, госсекретарь дал ясно это понять с главой МИД Румынии в телефонном разговоре сегодня», — отметил он.

По словам Миллера, стороны также обсудили ситуацию с «ударами России в районе Дуная» и «более широкие вопросы, в том числе зерновое соглашение».

17 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. В МИД страны сообщили, что гарантии безопасности в Черном море больше не будут действовать.

24 июля российский президент Владимир Путин в своей статье, опубликованной на сайте Кремля, рассказал, что продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл. По его словам, большая часть зерна осталась в европейских портах и не отправилась в африканские страны, как это было заявлено изначально.

Также президент России рассказал о том, что ни одно из условий зерновой сделки в вопросе вывода российского экспорта из-под санкций и поставок удобрений на мировые рынки не было выполнено.