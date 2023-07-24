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10:36, 24 июля 2023Россия

Москвичи рассказали подробности о ночной атаке беспилотников

Москвичка рассказала «Ленте.ру» об ударной волне после атаки беспилотников

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Москвичи в разговоре с «Лентой.ру» сообщили подробности о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одна из собеседниц, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о сильном ударе.

«Звук был очень громкий. Ощущалось, что был мощный удар. Не скажу, что что-либо тряслось, но волна от удара была ощутима. На самом деле я очень испугалась, думала сначала, что это система ПВО сработала. Видно ничего не было, поскольку мои окна выходят на противоположную сторону от "Леруа" на Лихачева. Видела только, как едут пожарные машины», — поделилась девушка.

Другая очевидица рассказала «Ленте.ру», что проснулась в 03:40 от громкого звука.

«Звук был такой сильный, что в районе метро Варшавская задрожали стекла на окнах. Некоторые машины с чувствительной сигналкой заорали. Ни в каких новостных пабликах еще ничего не было. Я сначала решила, что показалось, а потом увидела пост у Сережи Калюжного (блогер 136th — прим. "Ленты.ру") и поняла, что не показалось», — сообщила москвичка.

Ранним утром 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением БПЛА. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным градоначальника, удары пришлись по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет.

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    Алена Шевченко
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