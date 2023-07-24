Во Франции заявили о варварстве из-за применения Киевом кассетных боеприпасов

Во Франции заявили о варварстве из-за применения Киевом кассетных боеприпасов из США

На Украине нарастает варварство из-за применения кассетных боеприпасов, поставляемых Киеву из США. Об этом заявил депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в Twitter.

«В Вашингтоне ликуют: [президент Украины Владимир] Зеленский применяет их (кассетные боеприпасы — прим. "Ленты.ру") "достаточно эффективно". Перевод: впереди тысячи смертей. Отвратительно», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно о последствиях применения кассетных боеприпасов Киевом. Отмечается, что в результате почти треть украинской территории покрыта неразорвавшимися снарядами.

ООН выразила беспокойство в связи с использованием Украиной кассетных боеприпасов.