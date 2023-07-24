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12:35, 24 июля 2023Россия

В Кремле заявили о сохранении опасности новых атак на Крымский мост

Песков заявил, что опасность атак на Крымский мост сохраняется

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Опасность новых атак на Крымский мост сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, обеспечение безопасности сооружения требует самых тщательных проверочных мероприятий, которыми занимаются ответственные за это органы. «Действительно, обнаруженные [на следовавшем в Ростов-на-Дону сухогрузе] следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности».

Ранее ФСБ заявила, что 22 июля в трюме иностранного сухогруза, направлявшегося из Турции в Ростов-на-Дону, нашли следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила. Кроме того, сотрудники спецслужбы обнаружили признаки стороннего вмешательства в конструкцию судна.

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    Константин Лысяков
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