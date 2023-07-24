В Крыму после атаки дронов приостановили движение по трассе и железной дороге

Аксенов заявил о приостановке движения по трассе и железной дороге после атаки дронов

В Крыму после атаки беспилотников приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и по трассе Джанкой— Симферополь. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах Министерства транспорта Республики Крым», — отчитался Аксенов.

Утром в понедельник, 24 июля, Крым атаковали 11 беспилотников — их сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.

За утро 24 июля Крымский мост дважды перекрывали — сначала движение автомобилей приостановили на шесть минут в районе четырех утра, затем более чем на 40 минут движение прекратилось в районе семи часов утра.