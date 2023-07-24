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01:10, 24 июля 2023Мир

Путин пригласил ряд стран Африки на Всемирный фестиваль молодежи

Путин пригласил ряд стран Африки на Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент России Владимир Путин пригласил ряд стран Африки на Всемирный фестиваль молодежи в марте 2024 года. Об этом он упомянул в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которая опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, в интересах России и Африки «вывести на новый, более высокий уровень сотрудничество в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта».

«Хотел бы пригласить наших молодых африканских друзей в марте 2024 года приехать в Россию, в Сочи, на Всемирный фестиваль молодежи. Этот масштабный международный форум соберет свыше 20 тысяч представителей более чем из 180 стран», — сказано в статье Путина.

Ранее президент России заявил, что Москва выступает за предоставление странам Африки достойного места СБ ООН и G20. Он подчеркнул, что российская сторона поддерживает конструктивные инициативы партнеров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве будут добиваться включения стран Африки, Азии и Латинской Америки в состав Совета Безопасности ООН. Министр добавил, что попытки включить в этот список страны Запада лишены перспектив.

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    Марина Совина
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