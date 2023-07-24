Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:05, 24 июля 2023Мир

В Израиле автомобиль врезался в толпу протестующих

В Израиле легковой автомобиль врезался в толпу протестующих, перекрывших шоссе

Фото: Ilia yefimovich / dpa / Global Look Press

В Израиле легковой автомобиль врезался в толпу протестующих, перекрывших шоссе недалеко от города Кфар-Саба в центральном районе. Три человека получили ранения, сообщает местная полиция, пишет РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый в наезде на протестующих уже задержан. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как машина специально таранит толпу демонстрантов. Митингующие перекрыли шоссе 533 в знак протеста против судебной реформы правительства.

24 июля стало известно, что Кнессет Израиля во втором чтении окончательно одобрил законопроект судебной реформы, который вызвал массовые протесты в стране. Уточнялось, что за принятие законопроекта проголосовали 64 депутата правящей коалиции, оппозиционные депутаты бойкотировали голосование.

Ранее десятки тысяч человек приняли участие в марше протеста против судебной реформы, они собрались около здания Кнессета в Иерусалиме. Акция была приурочена к голосованию по одной из частей реформы.

27 марта текущего года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и отложил принятие закона о судебной реформе. Уже 10 апреля премьер восстановил в должности отправленного в отставку министра обороны страны Йоава Галанта.

В Израиле на фоне этих новостей начались стихийные протесты. Они не утихают до сих пор.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров показал кадры боя на фланге в зоне спецоперации

    16-летняя российская теннисистка шуткой оценила разгромную победу над украинкой

    В Приднестровье рассказали о расспросах украинских спецслужб о ВС России

    В Новой Москве упал беспилотник

    В Израиле автомобиль врезался в толпу протестующих

    Школьники из Москвы пропали на Кольском полуострове

    Движение по Крымскому мосту вновь временно приостановили

    Против вокалиста Rammstein выдвинули новые обвинения в насилии

    Электричка загорелась в Подмосковье

    Сексолог рассказал о пользе регулярной мастурбации для здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости