В Израиле автомобиль врезался в толпу протестующих

В Израиле легковой автомобиль врезался в толпу протестующих, перекрывших шоссе

В Израиле легковой автомобиль врезался в толпу протестующих, перекрывших шоссе недалеко от города Кфар-Саба в центральном районе. Три человека получили ранения, сообщает местная полиция, пишет РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый в наезде на протестующих уже задержан. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как машина специально таранит толпу демонстрантов. Митингующие перекрыли шоссе 533 в знак протеста против судебной реформы правительства.

24 июля стало известно, что Кнессет Израиля во втором чтении окончательно одобрил законопроект судебной реформы, который вызвал массовые протесты в стране. Уточнялось, что за принятие законопроекта проголосовали 64 депутата правящей коалиции, оппозиционные депутаты бойкотировали голосование.

Ранее десятки тысяч человек приняли участие в марше протеста против судебной реформы, они собрались около здания Кнессета в Иерусалиме. Акция была приурочена к голосованию по одной из частей реформы.

27 марта текущего года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и отложил принятие закона о судебной реформе. Уже 10 апреля премьер восстановил в должности отправленного в отставку министра обороны страны Йоава Галанта.

В Израиле на фоне этих новостей начались стихийные протесты. Они не утихают до сих пор.