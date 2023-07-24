Кремль переадресовал Минобороны вопрос о развитии системы ПВО
Пресс-секретарь Песков переадресовал Минобороны вопрос о развитии в России системы ПВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о развитии системы противовоздушной обороны в России (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.
В ответ на вопрос журналистов, как он оценивает систему противовоздушной обороны Москвы, Песков отметил, что все беспилотники, атаковавшие столицу, были нейтрализованы.
«Что касается развития системы защиты, обеспечения ее более интенсивной работы — это вопрос к Министерству обороны», — пояснил представитель Кремля.
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