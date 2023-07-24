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12:23, 24 июля 2023Россия

Кремль переадресовал Минобороны вопрос о развитии системы ПВО

Пресс-секретарь Песков переадресовал Минобороны вопрос о развитии в России системы ПВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о развитии системы противовоздушной обороны в России (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

В ответ на вопрос журналистов, как он оценивает систему противовоздушной обороны Москвы, Песков отметил, что все беспилотники, атаковавшие столицу, были нейтрализованы.

«Что касается развития системы защиты, обеспечения ее более интенсивной работы — это вопрос к Министерству обороны», — пояснил представитель Кремля.

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Ранним утром 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением БПЛА. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным градоначальника, удары пришлись по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет.

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    Никита Абрамов
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