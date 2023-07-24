Движение по трассе в Крыму восстановили после атаки беспилотника

Аксенов заявил о восстановлении движения по трассе Джанкой — Симферополь поле атаки дрона

Движение по трассе Джанкой — Симферополь в Крыму возобновили после атаки дронов на полуостров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

По его словам, такое решение было принято после обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб трассы на полуострове.

Утром в понедельник, 24 июля, Крым массово атаковали беспилотники — их сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.

Впоследствии в Минобороны уточнили, что Крым пытались атаковать 17 беспилотников, никто не пострадал. 14 дронов были подавлены средствами РЭБ, 11 из них потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова. Помимо этого, три дрона противника удалось сбить силами ПВО.